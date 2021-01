GOMEZ, Offerta viola alle cifre di Ribery: rifiutata

Il Corriere di Bergamo oggi in edicola fa un quadro della situazione Alejandro Gomez, fuori rosa dall'Atalanta e costretto ad allenarsi con la Primavera. Come scrive il quotidiano, sono tante le squadre ad essersi già fatte avanti. Tra queste in particolare la Fiorentina, pronta a offrirgli due anni e mezzo di contratto più uno di opzione a cifre top (più o meno quelle di Ribery, 4 all’anno). Per ora da quell’orecchio l’argentino non ci sente: preferirebbe rimanere vicino a casa e giocare in Europa, dopo avere fatto moltissimo per raggiungere la Champions League.