GOMEZ, Entourage non ha mai chiuso le porte ai viola

Alejandro Gomez rimane nei sogni della Fiorentina per questa sessione di mercato. L'argentino, separato in casa con l'Atalanta, vuole disputare la Copa America e per farlo non può permettersi di restare fermo a Bergamo. Il giocatore, oltre a no voler andare troppo lontano da Bergamo, vorrebbe rimanere in un club competitivo, che giochi la Champions. Ma se le offerte non arriveranno, allora ecco che dovrà fare un passo indietro. Inoltre, chi cura gli interessi del papu non ha mai chiuso la porta a priori alla Fiorentina. Se tutte le condizioni si verificheranno se ne potrà parlare, ma non prima della prossima settimana. La Fiorentina proverà un tuffo all'ultimo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.