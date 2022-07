GOLLINI, Tra note e solidarietà: il portiere-rapper

Pierluigi Gollini, in arte Gollorius, fa sul serio anche fuori dal campo e non più di dieci giorni fa ha fatto il suo secondo singolo da rapper. Come riporta La Nazione, gli introiti dei suoi lavori vanno tutti in beneficenza e l'obiettivo è quello di mandare messaggi positivi, come "Champions Dream", che vuole essere fonte d'ispirazione per i giovani che hanno il coraggio di sognare in grande. Ora però dovrà far vedere le sue doti sul campo, che sono quelle che interessano ai tifosi della Fiorentina, e riuscire a soffiare il posto da titolare a Pietro Terracciano. Deciderà Vincenzo Italiano, che potrebbe optare anche per dare fiducia ad entrambi, Conference League permettendo.