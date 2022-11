GOLLINI, Possibili saluti già a gennaio. Cragno...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre che a fare il punto sul calciomercato in entrata, guarda anche a quelle che potrebbero essere le uscite in casa Fiorentina in vista del prossimo calciomercato. Uno su tutti Gollini, scontento, potrebbe cambiare aria interrompendo anzitempo il prestito. Nel caso sarà dunque caccia a un sostituto (e di recente l’agente di Cragno, Battistini, è stato visto nel quartier generale viola).