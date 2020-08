GHEZZAL, Una settimana di riflessioni: la situazione

Sarà una settimana di riflessioni anche per quanto riguarda la situazione di Rachid Ghezzal in casa Fiorentina, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Il Leicester sta pressando la società viola per capire se sia intenzionata o no a spendere i circa 10 milioni di euro per il riscatto, mentre Barone e Pradè si domandano se ne valga la pena. Il club gigliato sta anche provando a sondare il terreno per la possibilità di rinnovare il prestito, ma il Leicester è già in contatto con altre squadre di Serie A: il futuro di Ghezzal si deciderà comunque presto.