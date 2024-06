GENOA, Per il dopo Martinez Terracciano è indietro

FirenzeViola.it

Il Genoa ha raggiunto l'intesa definitiva con l'Inter per la cessione di Josep Martinez, portiere che passerà in nerazzurro a breve. Il Grifone - si legge su Il Secolo XIX - riceverà 15,5 milioni di euro da parte del club lombardo: 13,5 come parte fissa e 2 di bonus. La partenza era già stata preventivata dalla società rossoblu, che adesso dovrà trovare un sostituto all'altezza del 26enne.

Il primo nome per la porta genoana è quello di Dominik Kotarski, estremo difensore di proprietà del Paok Salonicco. Le alternative però non mancano, dato che i rossoblu seguono anche Leo Roman del Maiorica e Zion Suzuki del St.Truiden. Nella lista rossoblu poi rientrano anche Stefano Turati, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Frosinone, e Pietro Terracciano, in uscita dalla Fiorentina. Da non sottovalutare Pau Lopez, ex romanista che andrà via dal Marsiglia.