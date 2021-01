GENOA, Il piano di Preziosi per riprendere Piatek

Piatek vuole tornare al Genoa e Preziosi è al lavoro per accontentarlo, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. L'Hertha Berlino ha pagato il suo cartellino ben 28 milioni di euro e il Grifone non può permettersi tale esborso, per questo il presidente sta provando a intavolare una trattativa sulla base di un semplice prestito, chiedendo ai tedeschi di partecipare parzialmente al ricco ingaggio da 3 milioni di euro che il polacco percepisce in Bundesliga. Il club ligure farà leva proprio sulla volontà del calciatore, anche se prima di dare l'assalto decisivo dovrà fare spazio al giocatore sbrogliando la matassa Scamacca. La Juventus ci prova ma Carnevali preferirebbe lasciaro in rossoblu per poi valutarne il reintegro a fine campionato. Il mercato è lungo e molte mosse devono essere ancora decise, ma la certezza è che Preziosi, se potrà, riporterà il Pistolero alla corte di Ballardini.