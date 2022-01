GAZZETTA, Vlahovic vuole la Juve: rompe con ACF?

La Gazzetta dello Sport insiste: Dusan Vlahovic vuole la Juventus e sarebbe pronto alla rottura con la Fiorentina. Non è un mistero che i bianconeri vogliano l'attaccante, la novità degli ultimi giorni è che potrebbero prenderlo già a gennaio per raggiungere la Champions a fine stagione. A far sperare la Juventus è soprattutto il cambio di rotta della Fiorentina, che sta cominciando a valutare l’idea di cederlo subito, anche ai bianconeri, per evitare di incassare di meno a giugno.

Determinante in questo senso è la volontà del giocatore, che ha indicato i bianconeri come sua priorità e non sembra intenzionato a cedere alle lusinghe della Premier, in particolare dell’Arsenal. La rosea scrive che Vlahovic ha già l'accordo con la Juventus da quasi 7 milioni a stagione. Il messaggio che arriva da casa viola è che con un’offerta congrua, non inferiore ai 70 milioni, Vlahovic può cambiare casacca entro il 31 gennaio. L’obiettivo è chiudere l’affare senza contropartite, solo cash.