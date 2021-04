GAZZETTA, Ribery: Lazio pronta allo sgambetto

In vista del mercato estivo, secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe ricevere qualche sgambetto per Franck Ribery, in ottica rinnovo. Al momento la favoritissima resta la Viola. Non ci sono segnali negativi da giocatore ed entourage, anche se Commisso ha offerto una cifra a ribasso per non gravare sui conti. Ribery è molto legato a Firenze ed è un affermato uomo spogliatoio. Ma qualche club ha sondato il terreno per capire le possibilità del colpaccio. In Italia la Lazio ha segnato sul taccuino Ribery come possibile spalla di Immobile per la prossima stagione. Un’alternativa a Correa o jolly per un possibile tridente.