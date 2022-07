GAZZETTA, Milenkovic sempre in cima alla lista Inter

Nell'edizione odierna, parlando della situazione legata a Milan Skriniar, la Gazzetta dello Sport riporta come i contatti tra Inter e Paris Saint Germain siano fermi da giorni, per un'operazione che sembrava sicura ma che si è complicata notevolmente. C'è comunque la possibilità che uno spiraglio si possa riaprire e così, in caso di cessione del centrale in Francia, l'alternativa numero uno per i nerazzurri è sempre Nikola Milenkovic.

I contatti con Ramadani sono infatti fissi e, secondo quanto scrive la Gazzetta, fosse per i dirigenti nerazzurri, il serbo arriverebbe ad Appiano a prescindere da Skriniar. La Fiorentina chiede 20 milioni ma si potrebbe accontentare di 15 e, con Demiral come seconda alternativa dalle quotazioni in ribasso per la positività di Palomino al doping, Milenkovic rimane la soluzione prinicpale per l'Inter.