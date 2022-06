GAZZETTA, L'alternativa ad Italiano è De Zerbi

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per il momento non esiste un vero piano B per il portiere. La Fiorentina non vuole prendere in considerazione l’ipotesi della rottura con Italiano anche perché un contratto esiste e, se per il rinnovo non si trovasse un accordo soddisfacente per tutti, si potrebbe andare avanti comunque. Nel frattempo, però, comincia a circolare il nome di Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano non è stato contattato dal club viola, però è nota la stima di Daniele Pradè nei suoi confronti. La scelta di De Zerbi avrebbe una logica sotto tanti aspetti: è un allenatore che ama il calcio offensivo e probabilmente il parco-giocatori lo soddisferebbe almeno in parte. Tra l’altro De Zerbi ha già assaggiato le coppe europee allenando lo Shakhtar Donetsk in Champions e farebbe con entusiasmo la Conference League. Lo stesso entusiasmo, però, che ci metterebbe Italiano: dopo essersi meritato la qualificazione con il 7° posto in campionato, il tecnico spera di avere l’opportunità di debuttare nel calcio internazionale. Nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro.