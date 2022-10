GAZZETTA, Italiano: sono numeri da crisi

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’attacco viola numeri alla mano ha fatto meglio soltanto della Sampdoria capace di segnare appena 5 reti. I 7 gol in nove partite (come Spezia e Cremonese) sono comunque un dato allarmante: forse non l’unico in grado di spiegare il ritardo della Fiorentina in classifica, ma sicuramente il principale. E le partite dove allenatore, calciatori e dirigenti della Fiorentina spiegano alla fine che "E’ mancato soltanto il gol" non si contano più. Nessun calciatore viola in campionato è arrivato a quota due gol (unica squadra in A) e rispetto alla passata stagione, quando dopo nove giornate le esultanze erano state 13, sono arrivati sei centri in meno. La differenza, come canta De Gregori, salta agli occhi. Insomma un “macroproblema” all’interno di altri guai minori (ma non meno importanti) come gli errori dei singoli.