GAZZETTA, Fantasma Sarri: idea ACF. Spalletti...

Anche la Gazzetta dello Sport si interessa del futuro di Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus almeno fino al 2021 a 5,5 milioni di euro l'anno. Lui ha affermato in passato di non voler mai subentrare ad una squadra durante il campionato ma alla Fiorentina sarebbe tornare a "casa", visto che a Figline è la squadra che tifano tutti e per cui anche Sarri aveva una simpatia. L'inizio di stagione di Iachini - scrive la rosea - non ha contribuito a spazzare via le nubi sulla sua testa e per Commisso prendere Sarri significherebbe dare una vera svolta al progetto. Il problema è che lo status dell'ex tecnico bianconero ormai lo rende lontano dalla portata dei viola, dopo che già un sondaggio per Spalletti si era infranto sullo stesso scoglio. Servirebbe dunque uno sforzo economico da parte della società, e una scelta di vita da parte del tecnico.