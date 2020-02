GAZZETTA, Ecco perché dovrebbe giocare Cutrone

Iachini è stanco di dover rispondere alle domande su un possibile tridente, anche perché ancora non reputa sia il momento per il 4-3-3. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come a Udine si andrà con il solito 3-5-2, con la novità di Vlahovic che dovrebbe andare in panchina. Cutrone ha lavorato benissimo durante la settimana e sta trovando la condizione migliore. In più il percorso di crescita del serbo passa anche dall'accettare di incidere a partita in corso: ecco perché alla Dacia Arena dovrebbe scendere in campo l'ex Milan.