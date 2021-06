GAZZETTA, È fatta per Hysaj alla Lazio. Sarri…

Tra poco più di due settimane il contratto che lega Elseid Hysaj al Napoli scadrà e non sarà rinnovato, pertanto il difensore albanese lascerà il club nel quale milita dal 2015. Il suo futuro è alla Lazio, La Gazzetta dello Sport lo dà per certo. L'affare è praticamente fatto, chiaramente a parametro zero, con un ingaggio che oscilla tra 1,5 e 2 milioni di euro, in linea con quanto percepisce in azzurro (1,6). Maurizio Sarri, dunque, è pronto a riabbracciare un suo fedelissimo, avuto alle sue dipende ad Empoli e proprio a Napoli. La Lazio aveva cercato Hysaj già prima di mettere sotto contratto l'allenatore di Figline Valdarno, poi dal suo arrivo in panchina l'affare ha subito una forte accelerato. Il tecnico ha dato subito il suo benestare e lo avrà nuovamente a sua disposizione a partire dal mese di luglio.