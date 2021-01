GAZZETTA, Duncan al Cagliari: la situazione

La Gazzetta dello Sport parla del forte interesse del Cagliari per Alfred Duncan. Dopo lo stop di Rog, il club di Giulini ha mosso i primi passi con il ghanese che spera di trovare spazio da protagonista lontano dalla Toscana. Non è un mistero il gradimento di Di Francesco per il centrocampista, che ha lanciato sul grande palcoscenico ai tempi del Sassuolo. E lui strizza l’occhio al tecnico e tramite il suo entourage e fa sapere che gradisce. Lo scoglio all’affare è sulla formula della cessione con la Fiorentina. I primi dialoghi esplorativi coi viola si sono incagliati per la volontà Commisso di concedere sì un prestito, ma con obbligo di riscatto. Il numero uno dei toscani ha investito oltre 15 milioni (compresi i bonus) un anno fa per acquistare Duncan dal Sassuolo e ora vorrebbe monetizzare. Giulini a queste condizioni non ci sente e attende che la posizione viola si ammorbidisca in un diritto di riscatto che permetta di valutare l’investimento la prossima estate. Intanto il Verona lavora sottotraccia per soffiare Duncan al Cagliari nelle discussioni con la Fiorentina per il rientro anticipato in maglia viola di Benassi.

LEGGI ANCHE: "DUNCAN APRE AL CAGLIARI MA POTREBBE ANCHE RESTARE IN VIOLA"