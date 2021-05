GAZZETTA DELLO SPORT, Un pareggio tra amici

La Gazzetta dello Sport di stamani analizza l'incontro di ieri sera tra Cagliari e Fiorentina, finito 0-0 senza nessun tiro in porta (prima volta in questo campionato) e definito alla stregua di "un pareggio tra amici" come da titolo. Il motivetto della partita è stato non mettersi nei guai, non rischiare neanche un po': anche i più pimpanti (vedi Vlahovic o Joao Pedro) si bloccano. Idee sparite, ogni tanto giusto un po' d'agonismo. Terminata la partita poi, quando non c'era più nessuno, Rocco Commisso è sceso sul rettangolo di gioco, vuoto, per filmare il prato verde.