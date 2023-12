GAZZETTA, Beltran è pronto. E quel rapporto con Nico...

Quando Beltran ha segnato su rigore contro la Salernitana il primo ad esultare è stato Nico Gonzalez. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che parla del momento del Vikingo, finalmente a segno in Serie A: era necessario sbloccarsi e questo passo è stato fatto. Una curiosità riportata dalla rosea: quando Beltran ha segnato in questa stagione, Nico era sempre in panchina.

Adesso le occasioni per stare in campo contemporaneamente però lieviteranno perché l’ex River è ormai la prima scelta di Vincenzo Italiano. L’allenatore lo ha stuzzicato per avere una reazione che è stata immediata. E se Nzola ancora fatica, nonostante conosca già bene il nostro campionato, Beltran ha capito i meccanismi e ha iniziato ad ingranare.