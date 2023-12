GAZZETTA, Beltran contro il suo idolo per lanciare i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Contro la Roma domenica sera per Lucas Beltran sarà una partita speciale. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport, spiegando come per il vikingo di casa Fiorentina sarà l'occasione di giocare contro il proprio idolo, Paulo Dybala, storico amico del fratello Federico. La scorsa estate le strade hanno rischiato di incrociarsi ancora, quando la Roma propose a Lucas un ingaggio superiore a quello della Fiorentina pur offrendo meno per il cartellino.

Il club di Commisso s’arrabbiò con la Roma, il River pure e Lucas mantenne la parola data al direttore tecnico della Fiorentina Burdisso. Ha avuto un inizio difficile, che per la verità hanno sofferto un po’ tutti gli attaccanti gigliati. Ma ora il “vikingo”, come lo chiamano in Argentina per via dei capelli biondo-rossicci e la carnagione chiara, sta crescendo di partita in partita.