GAZZETTA, ACF-Torreira: entro fine mese l'accordo

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il futuro del centrocampista uruguaiano Lucas Torreira è argomento di discussione a Firenze un giorno sì e l’altro pure vista l’annata disputata. Fatta di gol (ben 5 in campionato), recuperi, corsa e sudore. Il tecnico Italiano ieri ha spiegato chiaramente cosa ne pensa, gettando le basi per il lavoro anche del prossimo anno. "Il centrocampo è il fulcro di ogni partita, se giriamo lì gira la squadra, è una regola che vige nel calcio. Lucas ci ha dato un grande equilibrio, ha segnato, ha dimostrato essere un giocatore importante che fa la differenza ed ha una qualità esagerata. Non ci sono dubbi su quello che può essere in futuro per questa squadra e cosa potrà dare. Abbiamo visto durante l’anno chi ha qualità e sa trascinare la squadra, Torreira è uno di questi".

L’uruguaiano è arrivato in prestito con diritto di riscatto (fissato sui 15 milioni) dall’Arsenal e proprio di quel diritto i viola stanno parlando con il club di Londra. L’impressione è che una soluzione entro la fine del mese possa essere trovata: l’ostacolo più complicato, semmai, è trovare la quadratura del cerchio per l’ingaggio. Ed al momento non c’è. Su questo stanno lavorando i dirigenti viola perché fare i conti con gli stipendi elargiti dai top club europei non è facile.