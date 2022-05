FUTURO ITALIANO, Oggi è il giorno della verità

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione oggi Barone e Italiano si vedranno per definire il futuro del tecnico sulla panchina della Fiorentina. Il dg viola lo anticipa prima della partita. L’allenatore lo conferma, dilatando i tempi eventualmente di qualche giorno. "Ha un altro anno di contratto – ha spiegato Barone – e un’opzione per un altro anno a nostro favore. Domani (oggi, ndr) ci sediamo e parliamo del suo futuro che penso sia qui alla Fiorentina. Ma dobbiamo ballare in due". E il secondo della coppia, a fine gara, conferma: "I matrimoni si fanno tutti insieme e dovremo vederci. Per migliorare, per affrontare una competizione che porta via energie e lavoro ci vuole l’esperienza. Si parlerà a tutto tondo".Parlare, studiare, confrontarsi e capire la direzione da prendere anche sul mercato: "Si perderanno i giocatori in prestito e qualche giocatore in scadenza".