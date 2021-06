FUKSAS, Franchi? Non mummifichiamolo: ok il bando

La Repubblica - Edizione Firenze nella sua edizione odierna presenta un'intervista all'archistar Massimiliano Fuksas sui temi relativi al restyling del Franchi: "Il bando è un buon passo avanti, un modo per mettere le gambe alle cose senza perdersi un ingorgo politico amministrativo. In un Paese come l’Italia, e in città come Firenze o Roma, la tutela del passato non deve impedire trasformazione e cambiamento La fortuna del Franchi è che stato sempre utilizzato, e, via via, anche un po’ trasformato, cioè reso permeabile ai nostri tempi. Oggi, per continuare a funzionare, ha bisogno di interventi: spalti coperti, nuova visuale, osmosi col quartiere. Non bisogna temere la sfida, a meno di non mummificarlo, come è avvenuto col Flaminio a Roma, e in questo senso l’opera di Nervi si può dire un po' jellata".