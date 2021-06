FRANCHI, Viola al lavoro, le modalità di accesso

Secondo La Repubblica, dopo l'annuncio del Ministero della Salute sulla percentuale di capienza degli stadi a partire dalla prossima stagione (25%), la Fiorentina si è messa al lavoro per cercare di organizzare l'accesso al'Artemio Franchi in vista della prossima stagione. Il quotidiano scrive che si inizierà dalla vendita libera dei biglietti e, casomai, in una fase successiva gli abbonamenti. Da capire - si legge - se ci saranno all’inizio dei vantaggi per i tifosi più fedeli, mentre non potranno essere utilizzati i voucher dello scorso anno messi a disposizione come rimborsi dalla società e destinati a sconti per quel che riguarda il merchandising. La capienza del Franchi sarà di 10.364 persone, munite di green pass o certificazione di avvenuta guarigione o negatività antecedente le 48 ore prima della partita.