Franchi, i costi della variante dei lavori: ad aprile possibile colloquio Commisso-Funaro

Il quotidiano La Nazione oggi in edicola si concentra sui lavori allo stadio Artemio Franchi e, in modo particolare, sui costi della variante progettuale al cronoprogramma. approntata dal Comune. Il totale, stando al provvedimento dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici in seno a Palazzo Vecchio, ammonterebbe a 1.813.419,06 Euro da riconoscere ad Arup. Solamente 623.698 Euro però sarebbero costi aggiuntivi, gli altri 1.189.720, 38 invece erano già previsti come importo dei servizi di predisposizione della perizia di variante in favore di Arup e relativi alla progettazione esecutiva per le fasi di lavorazione originariamente previste per il secondo lotto dei lavori che sono stati anticipati al primo. Con le scadenze imposte dal Pnrr entro il 2026 il promo blocco delle operazioni deve essere completato.

Poi per quanto riguarda il secondo lotto, Fiorentina e Comune dovranno ridiscuterne per trovare una soluzione, considerando anche la presenza delle partite casalinghe della formazione gigliata. Un buon momento potrebbe essere aprile, con Rocco Commisso dato per rientrante a Firenze nel prossimo mese.