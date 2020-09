FRANCHI, Futuro in 2-3 mesi. Ma ora serve oltre 1mln

L'edizione odierna di Repubblica dedica spazio alla questione Franchi, alla luce anche del fatto che il Comune di Firenze deve mettere mano al portafogli ed investire oltre un milione di euro per il mantenimento della struttura. Il tutto per garantire solo il 60% della capienza, visti i problemi di sicurezza. Lunedì i tecnici torneranno a Campo di Marte per un altro sopralluogo. Nuove analisi per comprendere al meglio la tenuta strutturale, ma al momento potrebbero entrare 17mila persone in meno. Il futuro del Franchi si deciderà molto probabilmente nei prossimi due-tre mesi. L’appello al decoro, alla modernità, al " piccone risanatore" è un grimaldello usato e abusato — scrivono gli Archeologi del Pubblico Impiego Mibact — per giustificare operazioni di demolizione e ricostruzione nelle quali il pubblico interesse non è sempre posto al centro del dibattito.