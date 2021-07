FRANCHI, Distanziamento a scacchiera dà 21.573 posti

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla parziale riapertura degli stadi al pubblico. Le istituzioni devono risolvere l'incongruenza presente nel decreto - si legge - secondo cui si consente l'apertura del 50% per gli impianti all’aperto, in zona bianca, tuttavia mantenendo l’obbligo di distanziamento di un metro. Ciò significa che, a parte l'Allianz Stadium di Torino, gli stadi di Serie A dovranno utilizzare non uno ma due seggiolini vuoti come separazione, crollando così al 25-30% della capienza: si valuta pertanto la richiesta di un distanziamento a scacchiera. Attualmente l'Artemio Franchi si fermerebbe a 10-13 mila spettatori, mentre col 50% della capienza salirebbe a 21.573.