FORMIGLI, Ecco come si manifesta la mia fede viola

Corrado Formigli, giornalista e conduttore di La7, ha parlato al Corriere Fiorentino della sua fede gigliata, affermando che si manifesta in due modi. Il primo, quando il figlio Giorgio spera di trovare i giocatori della Fiorentina nelle bustine dei Calciatori Panini. Il secondo? "Quando - afferma - regalai a Giorgio un astuccio viola", in quanto vivendo a Roma il ragazzo è ancora incerto se tifare giallorossi o gigliati. Infine, Formigli ricorda la vittoria per 6-2 della Fiorentina contro il Foggia nel '93: "Anche se fu inutile perché andammo in B. Ero in Maratona, le lacrime scendevano sotto gli occhiali da sole".