FORMAZIONE, Callejon dal 1'. Ballottaggio Jack-Castro

Contro l'Udinese il tecnico viola Beppe Iachini dovrebbe ripresentare il solito 3-5-2 con Dragowski in porta e senza cambiare nulla in difesa, anche se Igor potrebbe in extremis sostituire Caceres e supportare i titolarissimi Pezzella e Milenkovic. In mediana Pulgar andrà in cabina di regia, mentre Amrabat giocherà mezzala. Ballottaggio tra Bonaventura e Castrovilli: l'ex Milan alla fine potrebbe spuntarla. Sulla fascia sinistra sarà confermato Biraghi, mentre dall'altra parte via libera a Callejon, titolare per la prima volta durante la stagione corrente. Davanti favorito Kouamè su Vlahovic. Lo riporta Repubblica.