FOLORUNSHO, A Firenze a ore. Palladino lo vuole a Monza

Michael Folorunsho sarà il primo colpo di mercato della Fiorentina in questo gennaio. L'affare è stato chiuso da giorni e vedrà il centrocampista approdare in viola in prestito oneroso, più 8 per il diritto di riscatto che diventerà obbligo all'innescarsi di determinate condizioni. Che tra l'altro risultano facilmente raggiungibili, spiega il Corriere dello Sport-Stadio. Il giocatore firmerà un contratto valido per il prossimi quattro anni e mezzo, quindi fino al giugno del 2029, ed è atteso a Firenze in queste ore.

A bloccare il suo arrivo finora era stato Antonio Conte, che voleva prima assicurarsi un nuovo centrocampista, cosa che sta per accadere visto che è in arrivo Philip Billing dal Bournemouth. L'avvento di Folorunsho a Firenze e le conseguenti visite mediche potrebbero essere oggi o al più tardi domani, quel che conta è che finalmente il classe '98 si metterà a disposizione di Raffaele Palladino. L'allenatore spera di poterlo avere con sé per la trasferta di lunedì a Monza.