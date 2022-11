FIRENZE, Per il dopo Pessina è in arrivo Ranaldi

Sarà Antonella Ranaldi, architetta romana di 62 anni, la nuova soprintendente a Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Prato e Pistoia. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, della sua nomina a Firenze si parla da una settimana: per questo, nel passaggio di consegne tra i due governi, l’ipotesi è che la scelta derivi dall’esecutivo Draghi, più che da quello guidato da Meloni. Antonella, con alle spalle mandati da soprintendente anche in Romagna, Friuli e Veneto, ha caratterizzato la sua esperienza milanese per un lungo e silenzioso braccio di ferro col direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne. E se per molti i no di Pessina a Nardella erano in parte conseguenza della sua formazione da archeologo, anomalia nel mondo dei soprintendenti, l’architetta Ranaldi non sembra meno risoluta.