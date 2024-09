FIORENTINA, Un minuto per sprecarne quarantaquattro

FirenzeViola.it

"Un minuto per sprecarne novanta. O almeno quarantaquattro". Si apre così l'articolo del Corriere dello Sport-Stadio che analizza la gara di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Atalanta. I viola partono bene e nel primo tempo esibiscono la miglior prestazione stagionale andando due volte in vantaggio, prima con Martinez Quarta e poi con Kean. Allo scadere della prima frazione però un colpo di testa di De Ketelaere e un lampo di Lookman portano il risultato dalla parte dei padroni di casa prima dell'intervallo.

Nove reti subite nelle ultime quattro partite per la Fiorentina che a Bergamo, se non fosse stato per De Gea e per l'imprecisione sotto porta di Lookman, nella ripresa poteva subire un passivo più pesante. Se la scelta di Gasperini di sostituire Hien, ammonito e decisamente in giornata no, con Brescianini arretrandoi De Roon ha pagato, non hanno funzionato a dovere i cambi di Palladino con Sottil e Ikonè non hanno dato freschezza al reparto offensivo. Se le assenze di Kouame, diventato padre per la terza volta, e, soprattutto, di Gudmundsson possono essere delle attenuanti, suonano come una bocciatura i 90 minuti in panchina di Beltran.