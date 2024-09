FIORENTINA, La maglia viola compie oggi 95 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Era il 22 settembre del 1929 quando la Fiorentina, nello stadio di via Bellini in amichevole contro la Roma, scese per la prima volta in campo con la divisa viola. La maglia viola sostituì, per volontà del marchese Ridolfi, il completo a bande bianche e rosse. Come riportato da La Nazione quindi la maglia viola compie oggi 95 anni. Da sottolineare come tra le fila dei capitolini in campo quel giorno c'era Fulvio Bernardini che, 27 anni dopo, sarebbe diventato il primo allenatore a vincere lo scudetto con la Fiorentina.