FIORENTINA, I numeri nelle prime due di Serie A

La Fiorentina si presenta al ritorno col Twente, per l’accesso alla Conference League, dopo lo scialbo 0-0 di Empoli. Scrive però La Gazzetta dello Sport, come i viola nelle prime due giornate di Serie A siano stati la squadra che ha effettuato più passaggi riusciti nella trequarti avversaria (248) e che ne ha concessi di meno nella propria (60). Inoltre la Fiorentina è stata la formazione che ha battuto più corner (20), che ha effettuato più cross utili (19), la seconda per occasioni da gol (35, dopo il Napoli con 38), che ha fatto più passaggi-chiave (33), che ha la miglior percentuale tra passaggi tentati e riusciti (88%), la terza per tiri (46, dietro a Roma e Napoli appaiati a 47) e per tiri nello specchio (13, dietro a Roma e Inter insieme a quota 17), che ha avuto il maggior possesso palla (69%), che ha concesso meno corner (5, come Juve e Milan) e meno cross utili (4, come la Juve). Numeri che però sono stati certificati contro Cremonese ed Empoli, match dove la viola ha goduto della superiorità numerica in buona parte della partita. Stasera, scrive la Rosea, tutta la squadra è chiamata a uno sforzo: le mezzali nell’inserimento, i terzini nella spinta e nella precisione dei cross, le ali nel variare le soluzioni.