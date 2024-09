FIORENTINA, Formazione: dietro Kean Colpani e Kouame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà una sfida nostalgica per Palladino e Colpani quella che andrà in scena questa sera al Franchi tra Fiorentina e Monza. Il tecnico campano e il trequartista bresciano infatti affronteranno il loro più recente passato in questa terza giornata di campionato. Proprio due anni fa, il 13 settembre 2022, iniziava, con una vittoria 1-0 sulla Juventus, il cammino del Monza di Palladino. Un ciclo, quello con l'allenatore di Mugnano di Napoli, che ha portato due salvezze tranquille alla formazione brianzola alle prime due partecipazioni in massima serie.

Oggi però Palladino allena la Fiorentina e la sua squadra ha un estremo bisogno di una vittoria. I gigliati per arrivare ai tre punti dovranno provare a sfruttare le incertezze di un Monza che non è partito benissimo con un pareggio, fuori casa contro l'Empoli, e una sconfitta contro il Genoa all'U-Power Stadium. Per quanto riguarda l'undici titolare, dovrebbe rientrare fra i pali Terracciano con Quarta, Pongracic e Biraghi davanti a lui. A centrocampo la linea mediana sarà formata da Richardson e Mandragora, mentre le fasce saranno presidiate da Kayode e Parisi. Davanti invece, dietro ad un, al momento, imprescindibile Kean, dovrebbero agire Colpani e Kouame. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.