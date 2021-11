FIORENTINA, Avanti col made in Italy, 7 titolari azzurri

Su La Nazione è presente un focus che fa notare come la Fiorentina abbia sposato la linea del made in Italy e non solo in fatto di obiettivi di mercato. Ad esempio contro lo Spezia - si legge - i viola sono partiti con 7 giocatori italiani nella formazione titolare: Terracciano, Venuti, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Saponara e Sottil, con una percentuale nostrana che non si vedeva addirittura dal 2012. Una scelta in linea con la politica che ha orientato le scelte del settore giovanile, che si è drasticamente italianizzato.