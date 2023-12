FIO-SAL, Jack e Candreva: anziani che fanno ancora differenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La sfida di oggi tra Fiorentina e Salernitana metterà di fronte anche Giacomo Bonaventura e Antonio Candreva, due giocatori che pur non essendo più dei ragazzini continuano a fare la differenza delle rispettive squadre. Bonaventura ha già siglato 5 gol e 2 assist in questo avvio di stagione, Candreva lo segue a 4 (3 in campionato e 1 in Coppa Italia) con un assist e arriva a Firenze da uomo partita nella vittoria di settimana scorsa contro l’ex Lazio.