FILOTTI VIOLA, Non solo quello del '60. Ecco gli altri

Il salto temporale con quella Fiorentina, l'ultima capace di arrivare a 8 vittorie consecutive in campionato, quella della stagione 1959/1960, appare quasi mitologico, come lo definisce il Corriere Fiorentino. Era la Fiorentina di Luis Carniglia, che però non riuscì a cucirsi il tricolore sul petto, con una Juventus che vinse quel campionato. Sessanta e passa anni dopo, tocca a Raffaele Palladino cercare di eguagliare il record del predecessore argentino, che aveva vinto anche due Champions League con il Real Madrid.

In caso di vittoria contro l’Inter a San Siro, l’ex Monza scriverebbe qualcosa di storico, un’impresa che nemmeno agli altri predecessori è riuscita, nemmeno a chi ha vinto lo scudetto. In epoca recente, solo Pioli aveva sfiorato l’impresa con 6 vittorie consecutive. Anche Vincenzo Italiano, due stagioni fa, portò a casa 9 vittorie di seguito, ma contando anche le coppe, mentre il campionato si fermava a 5 successi consecutivi, come accaduto per Prandelli, Montella in due occasioni e per Paulo Sousa.