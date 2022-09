FERRARA, Italiano ora medita l'auto turnover

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione scherza sul turnover estremo imposto da Vincenzo Italiano alla Fiorentina: "Lo stesso allenatore sta meditando su scelte ancora più hard - scrive Ferrara. In porta contro la Juve, per esempio, potrebbe andare Joe Barone. Ma anche lo stesso Italiano avrebbe voglia di trovare un’alternativa a se stesso. L’auto turn over potrebbe essere davvero l’ultima frontiera. Lui riposa in campionato e torna in Coppa. Al suo posto potrebbe arrivare una vecchia conoscenza che da tempo alloggia all’Overlook hotel di Roncobilaccio in attesa di una chiamata. Porta sempre il cappellino e abita nella stanza 352, o nella 532".