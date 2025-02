Fagioli stecca alla prima da titolare: per il Corriere dello Sport l'esperimento da trequarti è da accantonare

Tutt'altro che buona la prima (da titolare) per Nicolò Fagioli. Il Corriere dello Sport si concentra sulla prova fornita domenica contro il Como dal nuovo centrocampista della Fiorentina: partendo dal presupposto che quella dei viola è una sconfitta "di squadra", Fagioli era uno dei più attesi ma è subito apparso fuori dal gioco, in particolare nel primo tempo, e anche nella ripresa non ha inciso. Ha faticato a entrare in partita, commettendo errori anche in situazioni che solitamente gestisce con qualità.

Le responsabilità, scrivei il Corriere, non sono tutte sue: Fagioli è stato schierato trequartista, un ruolo che non lo valorizza al meglio. Lui stesso, durante la presentazione, aveva dichiarato di preferire «un centrocampo a due o a tre». Palladino lo aveva già provato più avanzato contro il Milan, ma lo considera più efficace come mezzala per la sua capacità di collegare i reparti. «È una scelta che ho preso perché ho dovuto rinunciare alla prima punta» ha spiegato il tecnico. Con Gudmundsson non al meglio, Palladino ha spostato Fagioli in avanti e schierato Danilo Cataldi in mediana. La mossa non ha funzionato: l’ex Lazio, al rientro da titolare dopo due mesi, è stato impreciso e poco presente nel gioco.

Nessun allarme però, Fagioli ha margini di miglioramento e la Fiorentina ha investito su di lui: 2,5 milioni subito, più 13,5 milioni e 3 di bonus per il riscatto condizionato all’Europa, mentre la Juventus ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita. Il talento c’è, ma serve tempo per rivedere il miglior Fagioli.