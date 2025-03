Fabio Capello sulla Nazionale: "L'Italia c'è. Kean? Con la Germania ha avuto la giusta attitudine"

vedi letture

L'ex allenatore, tra le altre di Milan, Juventus e Real Madrid, Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato la prestazione dell'Italia contro la Germania e più in generale il percorso della nazionale di Spalletti. Nel corso dell'intervista Capello ha parlato anche dell'assenza di Retegui e della prestazione di Kean contro i tedeschi: "A me non è dispiaciuta la prestazione di Kean, ha messo in campo l’attitudine giusta. Come pure Maldini quando è entrato: le qualità tecniche non si discutono, però con la Germania l’ho visto finalmente cattivo, aggressivo. Il lavoro con Gasperini all’Atalanta lo sta facendo crescere sotto questo punto di vista, è andato a scuola da un professore".

La qualificazione al prossimo Mondiale è alla portata dell’Italia vista l’altra sera a San Siro con la Germania o dobbiamo preoccuparci anche stavolta?

"Nove mesi fa, quando la Svizzera ci eliminò dall’Europeo, ero in Germania a vedere la Nazionale dal vivo, e tornai a casa imbarazzato: quella era un’Italia che non sapeva di niente, faceva il compitino senza rischiare nulla. Giovedì invece ho visto una squadra con idee, che ha giocato con passione e ha cercato sempre il risultato: abbiamo perso perché di fronte c’era un’avversaria superiore dal punto di vista fisico. Ma l’Italia c’è, ci sarà domani a Dortmund, perché sono convinto che gli azzurri possano fare una buonissima figura sperando di ribaltare la sconfitta di San Siro, e ci sarà anche al prossimo Mondiale. A patto di continuare su questa strada".