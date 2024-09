EX VIOLA, Castrovilli: prima da titolare al Franchi?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In quello stadio ci è cresciuto per cinque anni: dal 2019 al 2024, è diventato grande, dall'esordio in Serie A alla Nazionale. Adesso, Gaetano Castrovilli tornerà per la prima volta da avversario al Franchi. E lo potrebbe fare da titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista della Lazio ha buone possibilità di debuttare dal primo minuto proprio contro la 'sua' Fiorentina. Castrovilli incrocia le dita e aumenta i giri del motore, prova a convincere Baroni a consegnargli una maglia, si è liberata una casella sulla trequarti con il forfait di Castellanos, sostituito già lunedì sera.

Consumata la seduta di ieri, ce ne sono altre tre per incoraggiare la scelta del tecnico toscano, dando validità al cambio effettuato nell'ultima giornata. La chance nel secondo tempo contro il Verona (dentro al minuto 66) è valsa come primo passo verso la ripartenza. Anche dalle polemiche e dai timori che avevano caratterizzato i giorni del taglio dalla lista per l'Europa League. Il suo nome depennato, di conseguenza sono nate nuove perplessità sulle sue condizioni. Adesso, scrive il Corriere, la decisione presa fa aumentare le sue percentuali di impiego contro la Fiorentina: out Castellanos, Castrovilli - a differenza delle altre opzioni - non potrà essere utilizzato mercoledì prossimo contro la Dinamo Kiev.