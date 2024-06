ESTATE VIOLA, Niente tournée ma Viola Park al centro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio questa mattina un focus su come sarà organizzata l'estate della Fiorentina, la prima con Raffaele Palladino in panchina: come spiega il giornale, ci sarà il Viola Park al centro di tutto. Quello che, la scorsa estate, era stato il grande sogno di Rocco Commisso, ovvero spalancare le porte del nuovo centro sportivo ai tifosi per farlo diventare il cuore pulsante della fase di preparazione della Fiorentina, diventerà realtà tra circa un mese.

Parte delle amichevoli che la Fiorentina giocherà dovrebbero essere organizzate nella mini-arena da 3mila posti, visto che la sensazione è che la squadra, al di là degli incontri che organizzerà tra le mura amiche non prenderà parte a tournée di lunga durata ma, semmai, si concederà due o al massimo tre tappe all’estero della durata di pochissimi giorni (l’estate scorsa ci furono i test in Inghilterra con il Newcastle e il Nizza, in occasione della Sela Cup, e contro la Stella Rossa a Belgrado). Confermata invece per il secondo anno di fila l’amichevole allo stadio Zecchini con il Grosseto.