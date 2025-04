Esodo di tifosi viola a Milano: già venduti 2500 biglietti per la gara di San Siro

La Nazione si sofferma sull'andamento della prevendita, lato tifosi viola, in vista di Milan-Fiorentina. Secondo il quotidiano sono stati già venduti oltre 2500 biglietti per il settore ospiti di San Siro, e presumibilmente tanti altri verranno venduti nelle prossime ore. Si prospetta un esodo di sostenitori gigliati per dare del filo da torcere ai rossoneri già abbondantemente in difficoltà quest’anno.