ERLIC, Intrigo di mercato tra Spezia, Dea e Sassuolo

Atalanta, Spezia e Sassuolo stanno prendendo parte ad un intrigo a tre per Martin Erlic, difensore croato accostato anche alla Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo che deteneva il cartellino sino al 2019, l'ha ceduto a titolo definitivo ai liguri dopo un anno di prestito, con il 50% sulla futura rivendita. Proprio il fatto che metà dell’introito della possibile cessione alla Dea sarebbe destinato alle casse degli emiliani, fa sì che il Sassuolo abbia voce in capitolo sul futuro trasferimento di Erlic.

L’Atalanta aveva iniziato il dialogo con lo Spezia sulla base di 7-8 milioni di euro, dopo aver finalizzato il ritorno al Picco di Roberto Piccoli, cui si potrebbero aggiungere Arek Reca ed Ebrima Colley, sempre in prestito. Ma il Sassuolo non vorrebbe che Erlic venga ceduto all’Atalanta. Anzi, Dionisi lo vuole e il Sassuolo in questa condizione è avvantaggiato perché può offrire meno dell'Atalanta e garantire comunque di più allo Spezia: come risponderà la Dea?