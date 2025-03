È il giorno del Pepito Day, alle 18 al Franchi: in campo anche Ilicic e De Rossi

Come scrive questa mattina in edicola La Nazione, "il giorno del Pepito Day è finalmente arrivato". Il match amichevole tra ex compagni, valido per l'addio al calcio del talento italoamericano, è in programma questo pomeriggio, a partire dalle 18:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. A sfidarsi saranno una formazione della Fiorentina formata da vari ex compagni in viola di Giuseppe Rossi e il Pepito Team, formato da alcuni ex compagni di Rossi in altre squadre di club, dal Parma al Manchester United, passando per Villareal e Spal, e in Nazionale. Le due formazioni saranno allenate da Manuel Pellegrini e da Roberto Dellapina, primo allenatore in Italia di Pepito.

Tra gli ex viola ospiti ci saranno Batistuta, Toni, Joaquin, Borja Valero, Toldo, Ilicic e tanti altri. Passando invece ai nomi internazionali, spiccano Godin, Marcos Senna, De Rossi e Vidic. L'evento, trasmesso in diretta televisiva su Dazn,vedrà anche un momento dedicato alla musica con l'esibizione degli Street Clercks, una parata del Calcio Storico e la partecipazione dei giovani della FacolCup.