DUNCAN, Mediano imprescindibile pronto al tour de force

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Con grinta e abnegazione, Alfred Duncan è ormai diventato uno dei punti fermi in questo avvio di stagione per la Fiorentina. Il centrocampista ghanese, a cui mancano poche presenze per entrare nel “club dei centenari”, non ha intenzione di fermarsi e approfitta della sosta per ricaricare le batterie in vista del tour de force tra campionato e Conference League.

Il primo impegno sarà il derby di lunedì contro l’Empoli, a cui Duncan ha già segnato due volte in carriera. La sensazione è che il giocatore stia scalpitando per avere nuovamente una maglia da titolare e portare la Fiorentina a consolidare la propria posizione ai vertici della serie A. Fin qui una stagione da incorniciare, fatta da 10 presenze, un gol e tre assist, che gli hanno fatto guadagnare fiducia sia da parte di Italiano che della società, pronta a discutere il contratto che scadrà nel giugno del 2025. Lo scrive Il Tirreno.