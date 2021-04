DRAGOWSKI, Il futuro si decide a fine stagione

Anche il Corriere dello Sport si concentra questa mattina su Bartlomiej Dragowski. Il portierone viola, nel mirino delle due romane di Serie A, ma anche del Borussia Dortmund, dovrà fare delle scelte a fine stagione. La Fiorentina ha intenzione di puntare su di lui, anche perché con la cessione di Lafont, che è al Nantes e non tornerà a giocare in Italia, i viola hanno la possibilità di monetizzare con il francese. A fine stagione a Firenze è atteso Kulesza, l’agente del polacco e allora sarà il momento di parlare di prolungamento, offerte eventuali e richieste. Per il club viola la missione è puntare dritto sul prolungamento.