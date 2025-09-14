Dormita Fiorentina contro il Napoli. Per La Nazione: "Spenti, impauriti e (ab)battuti"

L'impatto della Fiorentina al Franchi è un trauma, si legge questa su La Nazione dopo la sconfitta con il Napoli. Ai viola ieri sera è mancato tutto: l'approccio al match, sono mancate le idee e quindi la tenuta-struttura del reparto arretrato che dovrebbe difendere ma anche partecipare e riaccenere la manovra, ma che alla fine ha finito per non fare né questo e né quello.

Le cose migliori si sono viste solo negli ultimi dieci minuti, il primo tempo è stato imbarazzante, di legge sul quotidiano. Il Napoli ha trovato il doppio vantaggio dopo appena un quarto d'ora di gioco e successivamente la squadra di Pioli si è svegliata troppo tardi.