Doppietta di Kean nel test con la Carrarese. La Nazione: "Moise già in forma campionato"

vedi letture

Il test amichevole di ieri contro la Carrarese per la Fiorentina è stato comunque significativo, si legge su La Nazione. Pioli ha schierato una Fiorentina molto più simile a quella titolare, con una difesa composta da Comuzzo, Marì e Ranieri che cercano di affinare un’intesa eredità dello scorso anno. Dodò e Gosens sulle corsie laterali sembrano già in discreta forma, Fagioli dirige le operazioni con il ritrovato Richardson al suo fianco. Fazzini e Ndour liberi di agire alle spalle di Kean. E Moise è già in forma campionato. Probabilmente è la miglior notizia della serata per Stefano Pioli.

Il centravanti gigliato prima colpisce in pieno la traversa, poi trova la doppietta che decide la partita. È una serata di quelle dove vengono toccate anche le corde dei sentimenti. Perché le indicazioni tattiche sono interessanti, ma in certi momenti passano in secondo piano. La presenza dei ragazzi della Curva Fiesole è stata occasione per celebrare ancora una volta il ritorno di Stefano Pioli a Firenze. Striscione e cori, compreso quello per l’indimenticato Davide Astori.