Doppia punta Beltran-Gudmundsson: per Tuttosport è la soluzione di Palladino col Como

vedi letture

Prendendo in prestito e rivisitando un celebre film, per Tuttosport la scelta di Palladino per sostituire Kean in Fiorentina-Como sembra "una poltrona per quattro". Trattasi di Beltran, Zaniolo, Gudmundsson e Caprini, tutti papabili nel ruolo di vice-Kean come annunciato ieri dall'allenatore in conferenza stampa.

D'altronde, ribadisce il quotidiano, la scelta di non avere un sostituto naturale dell'ex Juve Palladino l'ha ponderata a tavolino con la dirigenza, che a gennaio ha fatto solo un tentativo last minute per Rafa Mir. Il tecnico confida nella duttilità dei suoi giocatori, ma con il 2006 Caprini giovane per assumersi la responsabilità dell'attacco e Zaniolo che ha confessato di sentirsi più esterno o trequartista, la soluzione per il match di domani sembra essere la coppia Beltran-Gudmundsson, in un modulo con la doppia punta.